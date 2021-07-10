На одеському пляжі потонув чоловік

В Одесі на пляжі Аркадія потонув 51-річний чоловік. Рятувальники намагалися його реанімувати протягом 30 хвилин до приїзду швидкої, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби одеської мерії тіло чоловіка виявили "праворуч від ротонди за траверсом, у воді, в місці, не призначеному для купання". Рятувальники, виявивши чоловіка без свідомості у воді, намагалися його реанімувати протягом 30 хвилин до приїзду швидкої, проте безуспішно.

Медики, після приїзду на місце інциденту, констатували смерть чоловіка.

"В процесі опитування свідків встановлено, що у потерпілого, 1970 року народження, були ознаки алкогольного сп'яніння" , - повідомили в прес-службі.

Недавно чоловік розлучився з дружиною і був в засмучених почуттях.