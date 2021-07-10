Склад слини впливає на утворення зубного каменю — стоматолог

Якщо ми пропускаємо обов’язкове чищення зубів, на них залишаються частинки їжі, які згодом перетворюються на зубний наліт, пояснює лікар-стоматолог Анна Ялинська. Після цього під дією слини відбувається процес мінералізації — і м’який зубний наліт перетворюється на твердий, тобто на зубний камінь, повідомляє GreenPost.

Стоматолог додає, що через склад слини може збільшуватись утворення зубного каменю. Й цей фактор залежить від супутніх захворювань і можливих препаратів, які людина приймає.

Зубний камінь поступово просочується пігментами їжі, напоїв, цигаркового диму та забарвлюється в темний колір.

Великі відкладення можна побачити в дзеркалі (або намацати язиком). Але трапляється, що пацієнти дізнаються про цю проблему тільки на стоматологічному огляді — наприклад, якщо людина не вживає нічого, що би забарвлювало наліт, а колір емалі від природи має жовтуватий.

«Чим він небезпечний і чому не можна його залишити? Зубний камінь під собою руйнує емаль! І на його місці часто утворюється карієс. Якщо довго не вичищати зубний камінь, він буде збільшуватися в об’ємі після кожного пропущеного разу гігієни. Згодом піде запалення ясен, втрата кількості зубів і вже дуже неприємні проблеми та захворювання пародонту, який, на жаль, повернути вже не вдасться. Навіть якщо зняти зубний камінь, ясна «втрачених позицій» не відновлять, і корінь залишиться оголеним», — пояснює Анна Ялинська.

Стоматолог говорить, що самостійно в домашніх умовах вичистити зубний камінь не вийде. Тому слід відвідати стоматолога.

Колись зубний камінь видаляли спеціальними гачками. Тепер же використовують ультразвук (видалення відкладень за допомогою ультразвукових коливань не має протипоказань, окрім першого та третього триместру вагітності).

Для профілактики появи зубного каменю стоматологи радять: