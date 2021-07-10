Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, котирування безготівкового долара змінювалися в неширокому горизонтальному діапазоні, а Національний банк більше виконував функцію спостерігача і всього один раз явно втрутився в хід торгів.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 5 липня на позначці 27,30 / 27,42 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). У цей день через вихідний в США торгівля здійснювалася за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом). Охочих купити з цієї причини було значно менше, ніж продавців валюти, тому котирування відразу ж пішли вниз. Національний банк був змушений відреагувати і виставив великий ордер на покупку на рівні 27,26 гривень, щоб не допустити подальшого зниження. На наступний день зниження продовжилося, цінник на покупку опустився до рівня 27,22 гривень, і Національний банк провів таємну адресну інтервенцію і викупив 20 млн доларів у великої продавця. У наступні дні регулятор на ринку не з'являвся, а торгівля проходила в діапазоні 27,23-27,35 гривень. Закрили тиждень на позначці 27,27 / 27,33 гривень - на 13 копійок на позиції «бід» і на 9 копійок на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Такими ж незначними були на минулому тижні зміни готівкового курсу долара в Україні. Вранці понеділка 5 липня його продавали в столиці по 27,26 гривень. У вівторок, 6 липня курс долара в обмінниках Києва опустився до 27,19-27,20 гривень, а потім знову виріс до 27,26-27,28 гривень. В інтервалі від 27,23 до 27,28 гривень він коливався аж до кінця тижня.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні падав з понеділка по середу і опустився з позначки 1,1895 до 1,1780 долара. Публікація протоколу засідання FOMC ввечері середовища 7 липня розгорнула тренд у зворотний бік, і в наступні два дні євро відіграв частину втрат. Закрили тиждень на позначці 1,1879 - на 17 пунктів вище, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро чітко повторив графік FOREX. Вранці понеділка 5 липня його продавали по 32,35-32,38 гривень. До ранку четверга євро подешевшав до 32,19-32,21 гривень, а до вечора п'ятниці - знову подорожчав до 32,33-32,35 гривень.



Російський рубль на минулому тижні продемонстрував найгірший падіння до американського долара з кінця березня: з 73,15-73,20 він опустився до 75,20 рублів за долар. Причиною стало різке падіння світових цін на нафту: так, ціна бареля марки Brent впала на 7%, з 77,50 до 72 доларів за барель. І лише до кінця тижня рубль зміг частково відвоювати свої втрати. Закрили тиждень на позначці 74,53 рубля за долар - на один рубль і 38 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня подешевшав з 3,70-3,75 до 3,66-3,69 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступному тижні?

Фактор «літньої стабільності» вийшов на перше місце на валютному ринку. Як і минулого тижня, обстановка на валютному ринку на найближчий час бачиться спокійною і врівноваженою, імовірність різких коливань залишається дуже низькою. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 27,20-27,45 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань євро в світі залишимо тим самим: 1,1740-1,2040 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,10 до 32,60 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні буде обживати новий коридор 73-75,50 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,65-3,75 гривні за 10 російських рублів.