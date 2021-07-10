В ресторані у Львівській області отруїлися 24 людини

До 24 осіб збільшилася кількість осіб, які вживали їжу 4 липня в ресторані "Панський книш" в смт Куликів Львівської області й отруїлися, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Станом на 07:00 10 липня по медичну допомогу звернулися 24 людини, зокрема 7 дітей" , - зазначено в повідомленні.

За даними Департаменту, наразі з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 21 особу, ще три особи перебувають на амбулаторному лікуванні.

Стан пацієнтів у лікарні - середньої тяжкості з тенденцією до поліпшення.