Єгипет переходить на електромобілі

В Єгипті недавно був випущений перший електробус місцевої розробки, а в 2022 році в країні планується виготовити вже 500 таких машин, а також налагодити випуск легкових електромобілів, повідомляє Автоцентр.

У самий розпал літа в Єгипті відбулася знаменна подія в області розвитку електротранспорту - був випущений перший електробус. Цікаво, що 60% його комплектуючих зроблені місцевими підприємствами. Минулого тижня Міністерство військового виробництва оголосило про початок спільної співпраці з виробником автобусів і вантажівок - компанією Manufacturing Commercial Vehicles (MCV).

Новий електробус з салоном на 49 місць для сидіння може покривати на одній зарядці від 300 до 350 км в залежності від умов експлуатації і температури повітря. Він має максимальну швидкість 70 км/год і може експлуатуватися при температурі до +45С.

Виробничі потужності проекту стартують від 300 автобусів в перший рік, зростаючи до 500 од. другого року. Ясна річ, що ці електробуси будуть дорожче, ніж машини з ДВС - ціна на них очікується в районі 3 млн. єгипетських фунтів (близько 190 тис. usd). Однак завдяки більш низьким експлуатаційним витратам цінова різниця відшкодовується протягом трьох - п'яти років.

Відзначимо, що Єгипет будує великі плани по електрифікації автотранспорту. Так, нещодавно було укладено угоду між місцевим підприємством El Nasr Automotive і китайською компанією Dongfeng Motor Corporation про виробництво електромобіля E70.

Міністр сектора державних підприємств Хішам Тавфік оголосив в цьому місяці, що китайська компанія поставить 13 електромобілів для тестування на єгипетських вулицях. Він повідомив, що виробництво нового електрокара планується почати в середині 2022 року. На першому етапі випуску електромобілів буде створено близько 3000 електрозарядних станцій.

Ще 2019 року Міністерство нафти і мінеральних ресурсів вирішило, що на будь-яких нових АЗС обов'язкові пункти електричної зарядки. У червні цього року Infinity EV, дочірня компанія Infinity з відновлюваної енергетики, оголосила про план співпраці з урядом по створенню 6000 пунктів зарядки електромобілів на 3000 зарядних станцій по всьому Єгипту вже до 2023 року.

У прес-релізі компанія повідомила, що перший етап спрямований на розгортання 2000 зарядних пунктів на 1000 станціях в Великому Каїрі, Олександрії та деяких районах Каліубіі.

Згідно з угодою, Infinity буде встановлювати, експлуатувати і обслуговувати зарядні пристрої та до тих пір, поки уряд не буде встановлено остаточний тариф, користуватися станціями можна буде абсолютно безкоштовно.