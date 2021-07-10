У Фастові чоловік вдарив поліцейського і розбив скло службового авто

У Фастові Київської області чоловік напав на працівників поліції та розбив скло службового авто, нападника затримали, повідомляє Деловая столица.

Подія трапилась під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції Фастівщини правопорушення на залізниці.

Повідомляється, що на Привокзальній площі Фастова близько 3:00 години ночі 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, стрибнув на скло службового авто, чим розбив його, та вдарив по обличчю одного з правоохоронців.

Нападник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Запобіжний захід обере суд.