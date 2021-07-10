У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди

У Норвегії 17-річна дівчина, яка вакцинувалась препаратом Pfizer, заявила, що після щеплення у неї на розмір збільшилися груди, повідомляє Сегодня.

Медики пояснили, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Виявилося, що збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.

Представник Норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен заявив, що приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. У них же складається враження, що груди виросли хоча насправді це не так.

А компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.