Попит на досвідчених айтішників зріс удвічі

У травні 2021 роки кількість відкритих вакансій для IT-фахівців з досвідом роботи від 5 років становило 1200, це 12% від усіх вакансій ринку. Два роки тому, в травні 2019 го, їх число не перевищувало 600. Про це свідчать дані компанії з розробки цифрових послуг GlobalLogic, повідомляє UBR.

На сьогодні фахівці частіше отримують пропозиції від компаній, ніж шукають роботу. На одну вакансію в середньому відгукується один претендент, тоді як в 2020 році було 10 кандидатів на одне речення.

У GlobalLogic кажуть, що деякі кандидати можуть отримати більше десяти пропозицій в день. А на рішення про співпрацю впливає відразу кілька факторів. Головне - це репутація компанії, вважає чверть опитаних IT-фахівців.

Далі йдуть цікаві проекти і можливість зростання - ці пункти відзначили 20% розробників. Також співробітнику важливо отримувати своєчасну зворотний зв'язок, достатня увага до досягнень і можливості для навчання.

"Непрофесійний менеджмент, застарілі технології, складна комунікація в команді і з замовником можуть стати причиною відмови від співпраці. При цьому 70% інженерів в Україні задоволені проектами і роботою в цілому", - розповіли в компанії.

У той же час глобально більшість "айті"-спеціалістів найчастіше звертають увагу на мови, фреймворки і інші технології при виборі роботи. Для більш половини пріоритетна хороша атмосфера в офісі і колективі, а 45% хочуть мати гнучкий і адаптивний графік роботи.