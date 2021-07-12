Лікар розкрила ознака раку у чоловіків

Лікар-дерматолог Катерина Вертіева розкрила ознака раку, характерний для чоловіків, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, на волосистій частині голови, особливо у чоловіків майже без волосся, можуть з'являтися великі вогнища рожевого кольору, які можуть свербіти або лущитися на поверхні. Фахівець також зазначає, що подібні осередки можуть бути виявленні або кровоточити. Даний симптом, можливо, свідчить про передраковий стан або безпосередньо раку шкіри, резюмувала експерт.

Раніше фахівці з медичної організації Cancer Research UK розповіли, що розпізнати симптоми раку можна за трьома видимими ознаками мовою. Злоякісні утворення можуть розвиватися на мові або під ним. Основними факторами ризику розвитку раку мови є куріння, вживання алкоголю і зараження вірусом папіломи людини, йдеться в статті.