Свято 11 липня: що заборонено робити напередодні Петра і Павла
11 липня 2021 року в церкві вшановують пам'ять Кіра та Іоанна. У народі цей день називали Кропив'яним заговінням, відповідно, багато традицій, обрядів і прикмет свята пов'язані з кропивою. Також сьогодні останній день Петрова посту, повідомляє РБК-Україна.
Важливі традиції 11 липня
Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.
А якщо вам вдасться знайти квітучу рослину "петрів хрест" і вирвати його з коренем, вас чекає небувала удача. Вважалося, що корінь рослини може привести вас до кладу.
На Кропив'яне заговіння потрібно було встигнути зварити суп з кропиви, адже після цього дня рослина втрачала свої цілющі властивості.
Крім супу з кропиви, готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.
А відвари і настої з листя молодої кропиви, вірили в народі, здатні були відновлювати і зупиняти внутрішню кровотечу. А дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.
Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по будинку - таким способом житло захищали від лихого ока. Для захисту від нечистої сили кропиву вішали на вікна і двері.
Що не можна робити в цей день
- Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.
- Рано лягати спати.
- Виливати питну воду.
- Одружитися, бо доведеться йти під вінець ще раз.
- Стригти дітей до року, інакше вони будуть погано говорити.
- Купувати мед, позаяк він може зіпсуватися.
- Спати вдень, інакше буде боліти голова.
Прикмети на 11 липня
- Зозуля переставала кувати, значить зима буде ранньою.
- Заспівав соловей, осінь буде теплою.
- Стара кішка починає грати, це до дощу.
- Худоба збивається в купу до негоди.
- Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.
- Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.
11 липня закінчується Петрів піст
Напередодні святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 28 червня і був дуже коротким через пізнього Великодня.
У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, вино.
Іменини сьогодні відзначають:
Герман, Іван, Павло, Сергій, Василь, Герман, Григорій, Йосип.
Автор: Світлана Мащенко