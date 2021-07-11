На околиці Києва перевернулась маршрутка з пасажирами

У Києві на Гостомельському шосе сталась дорожньо-транспорта пригода (ДТП) за участі маршрутки. В результаті є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила пресофіцер Святошинського району Києва Тетяна Мельник в коментарі.

Зазначимо, що маршрутка перевернулась. Причини поки невідомі.

За словами пресофіцера, кількість потерпілих уточнюється, але всім їм уже надана медична допомога.

На місці ДТП багато швидких, приїхали патрульні і рятувальники. Обставини події з'ясовуються.

Автор: Анастасія Рокитна