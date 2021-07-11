Каннський фестиваль 2021: найяскравіші вбрання зірок

У Франції стартував 74-й Каннський кінофестиваль, який триватиме до 17 липня. Ми вже писали про те, як пройшло відкриття урочистої церемонії і які світові знаменитості з'явилися тоді на червоній доріжці, повідомляє Обозреватель.

Відома акторка Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму від Chanel. Вбрання зірки було прикрашено квітковим малюнком і доповнено класичною для джинс застібкою на заклепках.

Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму

Популярна французька акторка Катрін Деньов вдягнула класичне вбрання від Dior. Зірка вийшла на червону доріжку в чорній довгій сукні з текстурованим оксамитовим малюнком. Доповнила свій образ Деньов великим ланцюгом на шиї і жовтим клатчем.

Катрін Деньов вбралася в класичну сукню від Dior

Ванесса Параді обрала сукню пильно-рожевого відтінку з двоярусною спідницею і сміливим розрізом від Chanel.

Ванесса Параді обрала сукню зі сміливим розрізом від Chanel

Модель Тейлор Хілл прикувала до себе увагу на червоній доріжці фестивалю завдяки прозорій сукні з відкритою спиною від бренду Etro.

Тейлор Хілл з'явилася в прозорій сукні з відкритою спиною

Колишня перша леді Франції Карла Бруні вибрала для такого заходу класичну сукню-футляр Saint Laurent. Доповнила образ зірка аксесуарами у вигляді намиста і браслета з перлів.

Карла Бруні вибрала класичну сукню-футляр Saint Laurent