Каннський фестиваль 2021: найяскравіші вбрання зірок
У Франції стартував 74-й Каннський кінофестиваль, який триватиме до 17 липня. Ми вже писали про те, як пройшло відкриття урочистої церемонії і які світові знаменитості з'явилися тоді на червоній доріжці, повідомляє Обозреватель.
Відома акторка Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму від Chanel. Вбрання зірки було прикрашено квітковим малюнком і доповнено класичною для джинс застібкою на заклепках.
Популярна французька акторка Катрін Деньов вдягнула класичне вбрання від Dior. Зірка вийшла на червону доріжку в чорній довгій сукні з текстурованим оксамитовим малюнком. Доповнила свій образ Деньов великим ланцюгом на шиї і жовтим клатчем.
Ванесса Параді обрала сукню пильно-рожевого відтінку з двоярусною спідницею і сміливим розрізом від Chanel.
Модель Тейлор Хілл прикувала до себе увагу на червоній доріжці фестивалю завдяки прозорій сукні з відкритою спиною від бренду Etro.
Колишня перша леді Франції Карла Бруні вибрала для такого заходу класичну сукню-футляр Saint Laurent. Доповнила образ зірка аксесуарами у вигляді намиста і браслета з перлів.
- Каннський кінофестиваль – щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться в Каннах на базі Палацу фестивалів та конгресів на набережній Круазетт. Акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів в числі 15 конкурсних фестивалів ігрових фільмів.
- Каннський кінофестиваль минулого року скасувати через пандемію коронавірусу. 2021 року кілька разів змінювалися дати його проведення.