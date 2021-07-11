Каннський фестиваль 2021: найяскравіші вбрання зірок

Каннський фестиваль 2021: найяскравіші вбрання зірок

У Франції стартував 74-й Каннський кінофестиваль, який триватиме до 17 липня. Ми вже писали про те, як пройшло відкриття урочистої церемонії і які світові знаменитості з'явилися тоді на червоній доріжці, повідомляє Обозреватель.

Відома акторка Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму від Chanel. Вбрання зірки було прикрашено квітковим малюнком і доповнено класичною для джинс застібкою на заклепках.

Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму
Маріон Котійяр з'явилася на червоній доріжці фестивалю у сукні з деніму

Популярна французька акторка Катрін Деньов вдягнула класичне вбрання від Dior. Зірка вийшла на червону доріжку в чорній довгій сукні з текстурованим оксамитовим малюнком. Доповнила свій образ Деньов великим ланцюгом на шиї і жовтим клатчем.

Катрін Деньов вбралася в класичну сукню від Dior
Катрін Деньов вбралася в класичну сукню від Dior

Ванесса Параді обрала сукню пильно-рожевого відтінку з двоярусною спідницею і сміливим розрізом від Chanel.

Ванесса Параді обрала сукню зі сміливим розрізом від Chanel
Ванесса Параді обрала сукню зі сміливим розрізом від Chanel

Модель Тейлор Хілл прикувала до себе увагу на червоній доріжці фестивалю завдяки прозорій сукні з відкритою спиною від бренду Etro.

Тейлор Хілл з'явилася в прозорій сукні з відкритою спиною
Тейлор Хілл з'явилася в прозорій сукні з відкритою спиною

Колишня перша леді Франції Карла Бруні вибрала для такого заходу класичну сукню-футляр Saint Laurent. Доповнила образ зірка аксесуарами у вигляді намиста і браслета з перлів.

Карла Бруні вибрала класичну сукню-футляр Saint Laurent
Карла Бруні вибрала класичну сукню-футляр Saint Laurent
  • Каннський кінофестиваль – щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться в Каннах на базі Палацу фестивалів та конгресів на набережній Круазетт. Акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів в числі 15 конкурсних фестивалів ігрових фільмів.
  • Каннський кінофестиваль минулого року скасувати через пандемію коронавірусу. 2021 року кілька разів змінювалися дати його проведення.

Новини

analytics