Електромобільні компанії готуються перенести виробництво в Україну
Європейські компанії у сфері електромобільного транспорту збираються відкрити виробничі підприємства на території України. Цього варто очікувати вже у 2021-2022 роках, повідомив віцепрезидент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманов, повідомляє UBR.
Він пояснив, що "AVERE Україна" вже веде переговори з
"кількома десятками європейських компаній", які зацікавлені в перенесенні свого виробництва в Україну з Європи або Китаю (де виробляється більшість комплектуючих і деталей для електромобілів і електромобільної інфраструктури). За словами Притоманова, вони зацікавлені в цьому з кількох причин.
"Ми - ближче, у нас вільна зона торгівлі, а вартість робочої сили і ресурсів або така ж, або навіть нижче, ніж у Китаї", - пояснив Притоманов.
Він також зазначив, що українська держава зараз сприяє тому, щоб електромобільні компанії з Європи вибудовували виробництво в партнерстві з українськими підприємствами.
Як пояснив Притоманов, називати конкретні компанії він не може через договір про нерозголошення (NDA). Але він додав, що активний переговорний процес з європейськими партнерами почався в цьому році, після завершення активної фази карантину.
"Думаю, що до кінця цього року або в наступному варто очікувати появи в Україні відомих в Європі брендів, що займаються як електромобільною інфраструктурою, так і виробництвом електромобільного транспорту", - анонсував віцепрезидент "AVERE Україна".