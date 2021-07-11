Електромобільні компанії готуються перенести виробництво в Україну

Європейські компанії у сфері електромобільного транспорту збираються відкрити виробничі підприємства на території України. Цього варто очікувати вже у 2021-2022 роках, повідомив віцепрезидент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманов, повідомляє UBR.

Він пояснив, що "AVERE Україна" вже веде переговори з "кількома десятками європейських компаній", які зацікавлені в перенесенні свого виробництва в Україну з Європи або Китаю (де виробляється більшість комплектуючих і деталей для електромобілів і електромобільної інфраструктури). За словами Притоманова, вони зацікавлені в цьому з кількох причин.

"Ми - ближче, у нас вільна зона торгівлі, а вартість робочої сили і ресурсів або така ж, або навіть нижче, ніж у Китаї" , - пояснив Притоманов.﻿

Він також зазначив, що українська держава зараз сприяє тому, щоб електромобільні компанії з Європи вибудовували виробництво в партнерстві з українськими підприємствами.

Як пояснив Притоманов, називати конкретні компанії він не може через договір про нерозголошення (NDA). Але він додав, що активний переговорний процес з європейськими партнерами почався в цьому році, після завершення активної фази карантину.