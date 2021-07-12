Затримано ймовірного організатора вбивства президента Гаїті

Начальник поліції Гаїті Леон Шарль оголосив про арешт підозрюваного в організації вбивства президента Жовенеля Моїза, повідомляє NEWSru.co.il.

В офіційній заяві було названо ім'я затриманого: Крістіан Еммануель Санон. Однак при цьому не було наведено жодних подробиць з приводу особистості цієї людини.

За словами Леона Шарля, під час обшуку за місцем проживання Санона поліція знайшла капелюх з логотипом Управління по боротьбі з наркотиками США, 20 коробок з патронами, деталі вогнепальної зброї, чотири автомобільних номери Домініканської республіки та листування з невідомими особами.

Повідомляється також, що відразу після вбивства президента виконавці першим подзвонили Санону.

Встановлено, що Санон зв'язувався з венесуельською охоронною компанією, що базується в США, яка ймовірно організувала вербування колишніх колумбійських військових, які вчинили вбивство президента.

Відомо також, що Крістіан Еммануель Санон прибув в Гаїті приватним рейсом у супроводі кількох колумбійців, яких він найняв для забезпечення власної безпеки.

Шарль заявив, що мотиви злочину очевидно були політичними.

Ведеться розшук ще двох передбачуваних організаторів вбивства президента, які контактували з Саноном.

У ніч на 7 липня група озброєних людей пробралася в будинок президента Гаїті Жовенеля Моїза. Президента було вбито. Нападникам вдалося втекти. Але незабаром більшість з них були затримані або вбиті при спробі арешту.

Судячи з опублікованими даними, уродженці Гаїті Джеймс Солаж і Жозеф Венсан були залученіяк перекладачі. На допиті вони заявили, що їм говорили, що планується арешт, а не вбивство президента. Крім того, вони повідомили, що прибули на Гаїті близько місяця тому, а решта найманці на той час уже кілька місяців перебували в країні.