Ребрик в сітчастому монокіні захопила апетитними формами

Лілія Ребрик регулярно балує підписників в соцмережі свіжими постами. Влітку зірка вирішила не залишати шанувальників без одночасно гарячого й актуального контенту, повідомляє РБК-Украина.

Так, спокуслива теледіва показала в Instagram фото з басейну. Лілія позує в чорному злитому купальнику з пікантною сітчастою вставкою в області декольте – крізь прозору тканину можна розглянути розкішний бюст ведучої. Пляжне вбрання підкреслило її хвилюючи вигини та апетитні підтягнуті форми.

фото: instagram.com/liliia.rebrik

Автор: Ольвія Агаркова