Байден підписав указ, що обмежує монополію техногігантів

Президент США Джо Байден підписав виконавчий указ, що спрямований на припинення антиконкурентної практики з боку техногігантів, у сфері праці та багатьох інших секторах, повідомляє Новое время.

Він містить низку ініціатив, спрямованих не лише на технокомпанії, а й на охорону здоров'я, сільське господарство й банки.

"Капіталізм без конкуренції - це не капіталізм. Це експлуатація" , - зазначив Байден.

Відзначається, що указ містить 72 дії та рекомендації, і залучає більше десятка федеральних агентств.

Зокрема, в документі йдеться про такі ініціативи:

Заклик до Федеральної торгової комісії (FTC) "оскаржити попередні погані злиття", які були дозволені попередніми адміністраціями;

Заохочення Федеральної комісії зі зв’язку до відновлення правил "мережевого нейтралітету", які були скасовані при адміністрації Трампа;

Заклик до FTC заборонити обмеження на ліцензування професій;

Звернення до комісії зі зв’язку США з проханням заборонити ексклюзивні угоди між орендодавцями та провайдерами широкосмугового доступу до інтернету.

Також указ містить низку ініціатив у сфері охорони здоров'я, і ініціативу створення Ради з конкуренції Білого дому.