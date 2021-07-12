В Угорщині хочуть побудувати китайський університет

Покинуту ділянку на березі річки Дунай в Будапешті хочуть перетворити в китайський університет, пишуть іноземні ЗМІ.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана оголосив про неоднозначний план відкриття престижного Шанхайського університету в 2024 році, фінансування якого, скоріш за все, повинні покрити угорці. Опозиція Орбана в зв'язку з цим вже готується до спроби повалити правлячу партію на загальних виборах в наступному році.

Пропонований кампус університету стане серйозною проблемою. Зокрема, гроші платників податків будуть використані в інтересах Комуністичної партії Китаю, а кампус буде побудований на землі, призначеній для доступного житла для приблизно 10 000 угорських студентів.

Тисячі протестуючих вийшли на вулиці Будапешта в минулому місяці, щоб виступити проти цього плану.

Основним каменем спотикання для критиків університетського плану є вартість, яка, як повідомляється, перевищує бюджет всієї системи освіти Угорщини. Згідно з документами, отриманими агентством журналістських розслідувань Direkt36, проект обійдеться приблизно в 1,5 мільярда євро (1,8 мільярда доларів).

Відзначимо, що згідно з опитуванням ліберального аналітичного центру Republikon Institute, дві третини угорців виступають проти плану будування університету.