У Горлівці українських військовослужбовців звинуватили в обстрілі школи
В "ДНР" звинувачують українських військовослужбовців в обстрілі селища Гольмівського, розташованого на півночі Горлівки. Донецьк заявляє про зупинку електропостачання та пошкодженні школи, а також житлових будинків, повідомляє Страна.ua.
"Сьогодні вранці під вогнем артилерії калібром 122 мм виявився населений пункт Гольмівський на північній околиці Горлівки. У результаті обстрілу 21 ТП знеструмлена, без електроенергії залишився 3021 споживач" - повідомили в представництві "ДНР" в Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню.
Зафіксовані пошкодження будівлі школи №77 за адресою: проспект Шкільний, 13; житлових будинків за адресами: проспект Шкільний, 10, 11, 12 і вулиця Гагаріна, 5.
Крім того, за даними місцевих ЗМІ, вогнем перебитий газопровід низького тиску, пошкоджено два автомобілі. За попередніми даними, жертв немає.
Нагадаємо, в Луганську звинуватили ВСУ в обстрілі і пораненні пенсіонерки. За даними
"народної міліції ЛНР", увечері 7 липня розпочався обстріл населеного пункту Донецький, який вівся з 120-міліметрових мінометів.