У Горлівці українських військовослужбовців звинуватили в обстрілі школи

В "ДНР" звинувачують українських військовослужбовців в обстрілі селища Гольмівського, розташованого на півночі Горлівки. Донецьк заявляє про зупинку електропостачання та пошкодженні школи, а також житлових будинків, повідомляє Страна.ua.

"Сьогодні вранці під вогнем артилерії калібром 122 мм виявився населений пункт Гольмівський на північній околиці Горлівки. У результаті обстрілу 21 ТП знеструмлена, без електроенергії залишився 3021 споживач" - повідомили в представництві "ДНР" в Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню.

Зафіксовані пошкодження будівлі школи №77 за адресою: проспект Шкільний, 13; житлових будинків за адресами: проспект Шкільний, 10, 11, 12 і вулиця Гагаріна, 5.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, вогнем перебитий газопровід низького тиску, пошкоджено два автомобілі. За попередніми даними, жертв немає.