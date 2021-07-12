BMW підготувала для своїх фанів ексклюзивні версії Х5, Х6 та Х7

Німецька компанія BMW підготувала лімітовану "чорну" серію для своїх фанів. Вона буде представлена трьома кроссоверами – X5 Black Vermilion, X6 Black Vermilion та X7 Frozen Black, повідомляє Обозреватель.

Всі три моделі будуть доступні з будь-якими силовими агрегатами, які є в гамі.

У версіях Black Vermilion обігрується поєднання чорного та червоного кольорів. Джерело: BMW

У версіях Black Vermilion обігрується поєднання чорного та червоного кольорів. Наприклад, решітка радіатора забарвлена у насичений червоний, але оклад "ніздрів" виконаний з чорного глянцю. При цьому кузов пофарбований в особливий матовий "металік" Frozen Black, підготовлений підрозділом BMW Individual.

Решітка радіатора пофарбована у насичений червоний, але оклад "ніздрів" виконаний з чорного глянцю. Джерело: BMW

На зміну хромованим елементам декору прийшли деталі з чорного глянцю. Особливого шарму новинок додає лазерна світлотехніка з синіми елементами. Крім того, X5 та X6 Black Vermilion отримали обвіс M Sport Package, що включає додаткові передні та задні спойлери, а також бічні "спідниці". Доповнюють виразний образ 22-дюймові легкосплавні диски чорного кольору та червоні гальмівні супорти M Sport.

На зміну хромованим елементам декору прийшли деталі з чорного глянцю. Джерело: BMW

Для обробки інтер'єру X5 та X6 Black Vermilion використовується алькантара, шкіра Merino Black з червоною строчкою та глянцеві декоративні панелі чорного кольору. Також в автомобілях використовується більш темне тонування.

Флагманський BMW X7 Frozen Black. Джерело: BMW

Флагманський BMW X7 Frozen Black також відрізняється оригінальним кольором від підрозділу BMW Individual. Все, що можна було пофарбувати в чорний колір, стало чорним, включаючи гальмівні супорти, 22-дюймові диски і елементи декору. Дизайнери зробили акцент на грі світла глянцевих деталей і глибокому матовому основному кольорі кузова. Салон також виконаний в чорних тонах з використанням алькантари для обробки стійок і даху, а також шкіри Merino Black для крісел і торпеди. Доповнює картину насичена тонування стекол.

Дизайнери зробили акцент на грі світла і поєднання глянцевих деталей з глибоким матовим основному кольорі кузова. Джерело: BMW

Замовлення вже приймаються, а перші автомобілі почнуть надходити до власників в серпні нинішнього року. Вартість в Німеччині стартує з 93200 євро за X5 Black Vermilion, купеподібний X6 Black Vermilion обійдеться мінімум в 100700 євро, а за флагманський BMW X7 Frozen Black просять не менше 108700 євро.