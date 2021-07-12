"Слуга народу" викликала на засідання фракції двох міністрів
На сьогоднішнє засідання фракції "Слуга народу" викликали міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка.
Про це заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія.
Члени Кабміну візьмуть участь в обговоренні урядового законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
"Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства", — сказав він.
За словами Арахамії, представники Кабміну повинні роз’яснити депутатам усі новації, передбачені цим законопроєктом.
"Це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі", – йдеться в заяві партії.