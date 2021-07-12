Ціни на продукти зросли: що подорожчало найбільше

Ціни на соняшникова олія і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно, повідомляє УНИАН.

За даними Державної служби статистики, в червні в річному вираженні ціни на хліб зросли на 16,1%, яйця – на 12,6%, м'ясо – на 10,4%, макарони – на 9,0%.

Разом з тим на 10% подешевшали овочі та майже на 11% - фрукти.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 36,4% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 175,3% та електроенергії на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 12,0% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 34,7%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 11,1%. Також на 9,5% подорожчав автодорожній транспорт.

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