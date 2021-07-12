Підготовка до продажу землі: інструкція для землевласників

Від початку липня українці отримали законну можливість розпоряджатися власними земельними ділянками сільськогосподарського призначення, повідомляє ЛигаБизнес.

Скасування мораторію на обіг земель означає, що землевласники, які роками бідували, попри те, що мали гектари плідної української землі, нарешті можуть розпоряджатися власним майном з вигодою для себе та своєї родини.

У Міністерстві Юстиції надали покрокову інструкцію для землевласників, як підготуватися до продажу паю.

КРОК 1. Перевірити правильність кадастрового номера.

Якщо ви маєте Державний акт на землю - там вказаний кадастровий номер ділянки.

Перевірте кадастровий номер на Публічній кадастровій карті.

Якщо кадастрового номеру немає, зверніться до розробника організації із землеустрою. Це особливо актуально, якщо право набуте до 2004 року.

КРОК 2. Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі.

За законом - це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі в першу чергу має запропонувати купити ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.

Після продажу договір оренди не втрачає своєї юридичної сили.

КРОК 3. Зібрати необхідні документи:

документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

витяг із Державного земельного кадастру;

витяг з Державного реєстру прав;

витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

якщо договір укладатиметься за довіреністю, необхідно надати таку довіреність, паспорт та ІПН;

згода чоловіка/дружини на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу.

КРОК 4. Зрозуміти, як формується ціна.

Ціна купівлі - продажу землі - це договір між вами та покупцем, але до 2030 року ціна земельної ділянки виділеної у рахунок паю не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку, вона вказана в документах на землю (в середньому 27 500 грн/га), а витяг можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.

На ціну також впливає експертна оцінка, вона залежить від місця розташування землі, її характеристик.

Ціна не обов'язково має співпадати з експертною оцінкою.

КРОК 5. Обрати нотаріуса.

Професіонал врегульовує різні формальності, перевіряє правильність документів і допомагає з оформленням документів.

Обирайте тільки перевірених спеціалістів.