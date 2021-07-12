Нафтогаз подав позов до Центренерго через борги за газ

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», дочірня структура НАК «Нафтогаз Україна», звернулася до суду з позовом до ПАТ «Центренерго» про стягнення 250 млн грн, з яких 245,8 млн грн основного боргу, за поставлений природний газ на електростанції генеруючої компанії, повідомляє ExPro.

Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі.

Відповідну ухвалу від 8 липня опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

«05.07.2021 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Нафтогаз Трейдинг» до ПАТ «Центренерго» про стягнення 250746526,18 гривень, з яких: 245808984,73 гривень основний борг, 1338939,79 гривень 3% річних, 3598601,66 гривень інфляційні втрати», - йдеться в ухвалі.

Як зазначено в матеріалах справи, позовні вимоги «Нафтогаз Трейдинг» обґрунтовані виконанням не у повному розмірі сплати «Центренерго» за поставлений природний газ за договором від 26.06.2020. В «Нафтогаз Трейдинг» зазначили, що компанія передала «Центренерго» природний газ, з урахуванням послуг транспортування та плати за добовий небаланс, на загальну суму 247,9 млн грн. Заборгованість генерації, за даними газопостачальної компанії склала 245,8 млн грн.

Підготовче засідання призначено на 4 серпня.