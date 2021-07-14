Які знаки зодіаку не можуть жити один без одного

Названо дві найщасливіші пари, які доповнюють один одного за характером, темпераментом і манерами поведінки. Ідеальний союз існує, упевнені астрологи, повідомляє Сегодня.

Союзи деяких знаків зодіаку неможливо розірвати, вважають астрологи. Вони назвали дві пари представників зодіакального кола, які не можуть жити один без одного. Читайте і шукайте себе серед них.

Лев і Терези

Мабуть, найцікавіша зодіакальна пара. Гордий Лев, який любить, коли ним захоплюються, привертає чарівних Терезів, які люблять захоплюватися іншими. Представники цього знака – сильні особистості, і саме це їм подобається один в одному.

Терези часто бувають власниками, що може привести до проблем з довірою. Льва це не буде особливо турбувати, хоча представникам інших знаків зодіаку він би таке не зміг дозволити.

Егоїстичні Леви добре доповнюють товариських і люб'язних Терезів. Вони завжди піклуються один про одного. Леви – любителі перебувати в центрі уваги і бути головними, чим можуть дратувати інших, але тільки не Терезів. Вони сприймають цю особливість Левів як ознаку сильного характеру.

Терези ж в свою чергу люблять вишуканих Левів, а також те, як вони балують їх розкішшю. В цілому їм обом подобається гламурний і багатий образ життя. Не дивно, чому вони закохані один в одного.

І Терези, і Леви хороші співрозмовники, тому у них ніколи не буде проблем зі спілкуванням.

Діва і Водолій

Союз Діви й Водолія визначений небесами. Представники цих знаків зодіаку дивляться в майбутнє і прагнуть зробити його кращим. Діви допомагають довкілля своєю турботою, а ось Водолії – своїми знаннями та силою.

Водолії люблять читати моралі, а це може часом сильно дратувати Дів, але навіть це не мати сили їх розлучити.

У Дів безумовно є козир в рукаві. Вони прекрасно знають, як підібрати необхідний підхід до своєї пасії. Водолії, своєю чергою, закохуються в дотепних і педантичних представників цього знака зодіаку. Хоч це і незвично, але саме завдяки цьому з них вийде ідеальна пара. Всі ми знаємо, що протилежності притягуються. Практична Діва і мрійливий Водолій якнайкраще доповнюють один одного. Вони поділяють інтерес до інтелектуальних бесід, а також любов до нових ідей і концептів.

У важких ситуаціях вони злагоджено працюють в команді та часто приходять до одного і того ж розв'язання проблеми.