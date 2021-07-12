У п'ятницю відбудеться виїзне засідання РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на якому будуть розглянуті питання національної безпеки, надр, санкційної політики та списку олігархів, відбудеться в п'ятницю в одному з регіонів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На цю п'ятницю Зеленський прийняв рішення про проведення Ради національної безпеки і оборони, засідання буде проведено в одному з обласних центрів. Де саме це відбуватиметься, це буде зрозуміло завтра", - повідомив секретар РНБО Олексій Данілов журналістам у понеділок.

Він наголосив, що порядок денний вже є.

За словами Данілова, це буде перше виїзне засідання в регіонах, буде розглянуто безпосередньо питання цього регіону.

"Розглядатимуть питання національної безпеки, питання, які стосуються надр, питання санкційної політики", - уточнив секретар РНБО.