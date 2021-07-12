Зеленський не має наміру обговорювати з Меркель компенсації за "СП-2"

Президент України Володимир Зеленський, якого сьогодні в Берліні прийме канцлер Німеччини Ангела Меркель, не збирається обговорювати питання компенсації за старт "Північного потоку-2", а націлений під час переговорів досягти зупинки цього проекту, повідомляє Страна.ua.

"Позиція Володимира Зеленського така, що" Північний потік - 2 "- це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про будь-які економічні компенсації мови не буде йти. Президент України намагається зупинити будівництво" Північного потоку - 2 ". Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про гарантії безпеки - повернення тимчасово окупованих територій, а не грошову компенсацію", - заявив прес-секретар глави України Сергій Никифоров.