До України прибув віцепрезидент Єврокомісії: обговорить "зелені" реформи
До Києва з дводенним візитом приїхав віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович, повідомляє Деловая столица.
Про це написав у своєму Twitter глава Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
"Вітаю в Україні Мароша Шефчовича! Два дні напружених зустрічей, зосереджених головним чином на партнерствах між Україною та ЄС щодо сировини та акумуляторів, а також на питаннях та реформах, повʼязаних із "Зеленою угодою", — зазначив дипломат.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів буде враховувати "зелений курс" Європейського союзу в своїй політиці, а Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС.