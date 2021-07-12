До України прибув віцепрезидент Єврокомісії: обговорить "зелені" реформи

До Києва з дводенним візитом приїхав віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович, повідомляє Деловая столица.

Про це написав у своєму Twitter глава Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"Вітаю в Україні Мароша Шефчовича! Два дні напружених зустрічей, зосереджених головним чином на партнерствах між Україною та ЄС щодо сировини та акумуляторів, а також на питаннях та реформах, повʼязаних із "Зеленою угодою" , — зазначив дипломат.

Welcome to Ukraine @MarosSefcovic! Two days of intense meetings, mainly focussed on EU-Ukraine partnerships on raw materials and batteries, but also on Green Deal-related issues and reforms. pic.twitter.com/aSTqmPRpKG — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 12, 2021

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів буде враховувати "зелений курс" Європейського союзу в своїй політиці, а Україна поділяє і повністю підтримує кліматичні амбіції ЄС.