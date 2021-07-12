РНБО "буде розбиратися" з часткою Фірташа в телеканалі "Інтер"

У Раді національної безпеки і оборони "будуть розбиратися" з питанням щодо можливої частки бізнесмена Дмитра Фірташ в телеканалі "Інтер", який пов'язують з цим бізнесменом, повідомляє УНИАН.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив журналістам.

"Щодо Фірташа, то я думаю, що його життя навряд чи змінилося у Відні (після запровадження санкцій – УНІАН). Він там як жив у маєтку, так і живе. Інша справа, що майнові права, рахунки та бізнес, які у нього є, на сьогоднішній день заблоковано. Заблоковано можливість ними користуватися, їх продавати, передавати третім особам, і його рахунки в Україні заблоковано. Ми домовилися з головою Національного банку, що найближчим часом повідомимо, скільки рахунків за кожним рішенням РНБО заблоковано, скільки там грошей. Єдине, що ми не зможемо сказати, – кому саме вони належать, бо це персональні дані" , - сказав Данілов.

Стосовно роботи телеканалу "Інтер", який пов'язують з Фірташем, Данілов сказав:

"Нещодавно у Facebook розпочалась кампанія, що треба закрити афільовані з Фірташем підприємства, зокрема щодо титанової галузі. Але ми не можемо зупинити галузь тільки тому, що вона належить Фірташу. Натомість він не може сьогодні розпоряджатися, не може продавати акції, отримувати дивіденди з цього підприємства. А що стосується "Інтера", то це окрема ситуація. Ми будемо розбиратися, скільки там акцій і чи є вони у нього взагалі. Адже може статися, що нібито він володіє акціями, а коли дивишся оригінали документів, то може виявитися, що там Фірташа і немає, а є якась офшорна компанія з Віргінських островів чи з Кіпру".