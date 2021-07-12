Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок торговельний діапазон на міжбанківському валютному ринку розширився рівно в 2 рази: з 3 копійок минулої п'ятниці до 6 копійок сьогодні. Цінник на покупку протягом дня змінювався з 27,25 до 27,31 гривень.

Літня стабільність на ринку зберігається, навіть незважаючи на спроби спекулянтів розгойдати курс. Поки що їм вдалося лише злегка розширити торговельний діапазон. Зниження ділової активності призвело до зменшення попиту на іноземну валюту, тому тих обсягів, що виставляли на продаж експортери, було цілком достатньо. Кожен раз при зростанні вище 27,30 гривень активізувалися продавці, до них підключалися спекулянти, котирування відкочували нижче, а в районі 27,26-27,27 гривень вже починали проявляти активність покупці - і котирування швидко поверталися до максимальних значень. В такому легкому протистоянні і зразковій рівності сил і пройшов понеділок.

Закрили торги понеділка на 1 копійку на покупці вище і на 3 копійки на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,25 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися ширше, ніж минулої п'ятниці: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода за ціною 27,325 гривень пройшла о 09:59: у кого-то з покупців, яким треба було терміново купити валюту, не витримали нерви, і він вирішив спрацювати за заявкою від продавця. На початку торгів покупців було трохи більше, ніж продавців, і цінник на покупку о 10:00 піднявся до 27,30 гривень. Потім продавці почали виходити на ринок, баланс порушився, і котирування пішли вниз. Об 11:05 цінник на покупку опустився до денного мінімуму 27,253 гривень, а цінник на продаж - до 27,275 гривень. За такими цінами бажаючих взяти валюту виявилося несподівано багато (до звичайним покупцям підключилися спекулянти), і котирування знову попозлі вгору. О 12:45 цінник на покупку знову виріс, на цей раз до 27,31 гривень, а після обіду, коли спекулянти почали продавати - знову пішов вниз.

Котирування закриття - 27,28 / 27,299 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 5,7 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 110,16 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2841 гривень.

Офіційний курс долара на 13 липня встановлено на позначці 27,2904 гривень за долар, зниження на 3,30 копійки.

Офіційний курс євро на 13 липня встановлено на позначці 32,3459 гривні за євро, зниження на 5,97 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1856. Після зростання минулого тижня сьогодні євро кинувся вниз і опустився до позначки 1,1835 долара, звідки знову почав рости.

Російський рубль в першій половині дня понеділка відновив зниження і опустився до 74,80 рублів за долар, а в другій половині - знову пішов вгору і до вечора скорегувався до 74,32 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,40-74,45 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали по 3,66-3,70 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку у вівторок

Завтра Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення ОВДП. На цей раз інвесторам будуть запропоновані одразу 6 випусків цінних паперів в гривні - терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП в доларах США строком на 1 рік. Протягом останнього місяця нерезиденти не проявляли особливого інтересу до покупок ОВДП, однак ситуація може змінитися в будь-який момент. У разі, якщо іноземні інвестори вирішать придбати ОВДП, їм доведеться продавати валюту для їх оплати, і це може підтримати національну валюту.

Готівковий долар протягом дня подешевшав з 27,26-27,27 до 27,24 гривень; до вечора зустрічалися навіть пропозиції продажу долара по 27,23 гривень (поодинокі випадки). Падіння інтересу до покупок валюти на тлі літнього стабільного курсу - цілком зрозуміле і звичне явище. Завтра ситуація залишиться без змін, а долар може подешевшати ще на пару копійок, якщо на міжбанку не відбудеться якогось форс-мажору.

Кілька копійок втратив в ціні і готівковий євро. Вранці його продавали по 33,33-33,35 гривень, а до вечора по всьому Києву зустрічалися пропозиції по 33,30 гривень. Якщо завтра готівковий долар продовжить дешевшати, готівковий євро також подешевшає на 3-5 копійок. Лише дуже різке зростання на FOREX зможе цьому перешкодити.

Що стосується готівкового рубля, зміцнення гривні призведе до того, що завтра в Києві з'являться пропозиції купити рубль по 3,65 і навіть 3,64 гривні за 10 рублів. У той же час більшість обмінників продаватимуть його по 3,66-3,68 гривні за 10 рублів.