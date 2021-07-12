"Формула Штайнмайера повинна бути в українському законодавстві" - Меркель

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в Німеччині, зустрівся з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Остання закликала імплементувати формулу Штайнмайера до законодавства України, повідомляє Страна.ua.

Глави двох держав дали спільний брифінг, який транслює Офіс президента.

"Нам необхідна імплементація формули Штайнмайера до законодавства України", - сказала на брифінгу Меркель.

Також канцлер торкнулася теми газопроводу "Північний потік - 2".

"Ми хочемо, щоб в Україні залишився транзит газу. Бачимо України транзитною країною навіть у разі запуску "Північного потоку - 2". Ми бачимо, що Україна побоюється. І це буде однією з тем моєї розмови з Байденом", - пообіцяла німецький політик.

Що стосується Зеленського, то він коротко розповів, що на зустрічі обговорювалися Крим, Донбас, реформи в Україні і трубопровід "СП-2".

Зеленський також сказав, що Україна підтримала підготовлені Францією і Німеччиною кластери по врегулюванню на Донбасі. Але поки їх не підтримала Росія.

Згідно з цими кластерам, особливий статус Донбасу і вибори будуть введені ще до передачі контролю над кордоном.