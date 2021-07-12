Радуцький протиставив медичний канабіс алкоголю

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький напередодні розгляду нардепами законопроекту про легалізацію медичного канабісу протиставив медичну марихуану алкоголю, від якого масово гинуть люди, повідомляє Страна.ua.

"Я не чув, щоб в світі було зареєстровано випадок смерті після вживання медичного канабісу. А скільки помирає від зловживанням горілкою, тим більше фальсифікованої, ми з вами знаємо навіть українську статистику ..."

Також він додав, що даний законопроект передбачає виведення медичного канабісу з переліку наркотичних речовин і переклад в реєстр жорстко контрольованих препаратів.

"Ми прибираємо медичний канабіс з переліку наркотичних речовин, і це не наш винахід. ООН це зробила вже багато років тому. Каннабіс ніде в світі не є наркотичною речовиною, а тільки в таких країнах, як Росія, Білорусь, Венесуела і, на жаль, Україна. Я сподіваюся, що парламент виправить цю історію" , - сказав він.

Відзначимо, за даними Opendatabot, в 2020 році через інтоксикацію та інших наслідків зловживання алкоголем щодня в середньому вмирали по 26 чоловік. У першому кварталі 2021 роки від алкоголю померли трохи більше 2200 чоловік.