У Болівії автобус злетів у яр, мінімум 31 загиблий

У центрі Болівії повний пасажирський автобус зірвався з висоти 150 метрів в яр. В результаті аварії загинула щонайменше 31 людина, понад 10 постраждали, повідомляє Обозреватель.

Як передає видання Unitel, страшна ДТП сталася зранку понеділка, 12 липня, в районі Чатакілья. Автобус віз пасажирів з муніципалітету Потоло до столиці країни Сукре.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати помилка водія. У поліції зазначають, що остаточно це стане відомо після висновків експертів.

Спочатку повідомлялось, що в результаті аварії загинуло 18 людей. Пізніше кількість жертв зросла до 31 людини.

Вцілілих доставили до лікарень Санта-Барбари та Сан-Педро-Клавер. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. На місці продовжують працювати рятувальники.