Пальне дорожчає: прогноз цін на тиждень

Пальне в Україні в липні продовжує дорожчати, хоча й не так швидко, як у червні. Головна причина – нафта, ціни на яку росли більше трьох місяців. Подорожчання нафти на початку липня призупинилося, але діє цінова інерція – зараз на оптовий ринок надходить пальне, вироблене з більш дорогої нафти. На жаль, потроху почав дорожчати і зріджений автомобільний газ, повідомляє Сегодня.

Що змінилося за тиждень

За минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 13 коп. / л, А-95 – на 12 коп. / л, ДП – на 7 коп. / л. По областях зростання цін було нерівномірним: від 1-2 коп. / л до 30-35 коп. / л, а в Тернопільській області ціни не змінилися. Дизпальне подорожчало менше, ніж бензини, а в Одеській області воно навіть подешевшало на п'ять копійок. Найбільше зростання цін зафіксоване в Харківській області: 34 коп. / л А-95 (до 29,81 грн / л).

Найвищі ціни на бензини – в Луганській області: А-92 тут коштує 30,49 грн / л, А-95 – 31,47 грн / л. Дизпальне найдорожче в Києві – 29,51 грн / л.

Найнижчі ціни: на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,13 грн / л, А-95 – 29,11 грн / л, на ДП в Миколаївській – 27,75 грн / л.

Вартість автогазу в середньому зросла на 3 коп. / л. При цьому він подешевшав на 3-7 коп. / л у чотирьох областях, подорожчав на 1-10 коп. / л в 16 областях, на 14 коп. / л в Києві, в чотирьох областях ціни стабільні.

Найдорожчий автогаз також на Луганщині (15,82 грн / л), найдешевший – на Чернігівщині (14,99 грн / л). Чернігівська область – єдина, де газ коштує дешевше 15 грн / л.

Розкид цін зменшився по А-95 і по дизелю і не змінився по А-92 і автогазу. По А-92 розкид становить 8,4% (2,36 грн / л), по А-95 – 8,1% (2,36 грн / л), було 8,5%, по дизелю – 6,2% (1,71 грн / л), було 7,3%, по автогазу – 5,5% (0,83 грн / л).

Які ціни в усіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – читайте матеріал.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,20 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,13 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,41 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,40 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

За словами Геннадія Рябцева, головним драйвером зростання цін на пальне продовжує залишатися нафта. В Україні цьому сприяє рішення уряду встановити регулювання цін на паливо.

"Зараз наші трейдери знаходяться у виграшній ситуації: індикативні ціни, які щодекадно публікує Мінекономіки, ростуть, тому збільшуються і цифри в цінниках на стелах АЗС, – констатував Геннадій Рябцев. – Практично всі учасники ринку підняли вартість нафтопродуктів, як звичайного, так і преміального, ціни на який не регулюються ".

Як повідомив нам Ігор Єгозаров, середня ціна по країні бензину А-92 склала 29,20 грн / л, бензин А-95 подорожчав до 30,13 грн / л, дизпаливо – до 28,41 грн / л).

Зокрема, ОККО і WOG підняли ціну на ДТ на 32 коп. / л, до 29,55 грн / л. А-92 і А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 1 грн / л і 80 коп. / л, до 30,99 грн / л і 31,64 грн / л відповідно.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 0,8-1 грн / л, ДП залишилося на колишньому рівні – 32,48 грн / л. Відзначимо, в компанії заявляють, що реалізоване дизпальне підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

У мережі Shell А-92 і А-95 подорожчали на 80 коп. / л, до 30,79 і 31,64 грн / л, ДП – на 36 коп. / л, до 29,55 грн / л.

AMIC підвищив ціну бензинів на 27-34 коп. / л, ДП – на 23 коп. / л, до 32,48 грн / л. У мережі KLO всі види пального подорожчали на 30-90 коп. / л: А-92 – до 30,49 грн / л, А-95 – до 30,99 грн / л, ДП – до 29,19 грн / л.

У мережі UPG бензини подорожчали на 1 грн / л, до 30,10 і 31,10 грн / л, ДП- на 60 коп. / л, до 27,30 грн / л. На 50 коп. / л все пальне подорожчало в мережі "Авантаж".

Дискаунтери "БРСМ-Нафта" і Motto підняли ціну бензинів і ДП на 35-60 коп. / л.

Артем Куюн зазначив, що за попередній тиждень в Україні середня ціна оптових партій скрапленого газу зросла на 1 500 грн / т, до 25 300 грн / т або на 6%. У роздробі це потенціал для зростання на 50-65 коп. / л.

"Основна причина подорожчання – скорочення пропозицій на ринку через зниження імпортних поставок. Так, трейдери заявляють про зниження обсягів спотових (з негайною поставкою) закупівель продукту з Білорусі та про затримки відвантажень газу "Роснефти" по TERM-контрактам (пакетна пропозиція двох і більше видів пального) від Socar, – аналізує Артем Куюн. – Ще одним фактором "підсушування" ринку є зняття пропозицій частиною трейдерів в очікуванні подальшого зростання цін".

За словами експерта, на ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, який може тривати аж до кінця другої декади липня. Куюн уточнив, що перебоїв з газом бути не повинно, але ціна його виявиться вищою, ніж могла б.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів не змінилися: пальне буде дорожчати.

"На НПЗ за кордоном, звідки, нагадаю, Україна імпортує близько 80% пального, вже реально прийшла нафта, яка подорожчала, це означає, що варто очікувати зростання оптових цін на пальне на кордоні, – аналізує Геннадій Рябцев. – Очевидно, що і нові рекомендовані Кабміном граничні ціни, які будуть опубліковані днями, теж виявляться вищі діючих. Тому в найближчі сім днів підвищаться і роздрібні ціни на АЗС – в середньому на 20-30 коп. / л ".

З ним згоден і Ігор Єгозаров.

"Після публікації на цьому тижні нових рекомендованих цін очікується їх коригування в бік збільшення вартості пального в роздробі спершу у найбільших операторів ринку, потім у інших. Цілком ймовірно, що ціни збільшаться до кінця цього тижня на 20-40 коп. / л " , – говорить аналітик.

Ігор Єгозаров додав: вартість нафти стабілізувалася, тому ніяких різких стрибків цін нафтопродуктів поки не передбачається, буде плавне подорожчання.

Артем Куюн очікує прискорення зростання цін на автогаз.

"Першими на подорожчання в опті відреагували мережі-дискаунтери, у яких немає великих запасів, – зазначив Артем Куюн. – Не виключаю, що і мережі- "мейджори" підвищать на тижні ціни на 20-30 коп. / л".

Експерт оцінює, що ситуація стабілізується лише до кінця липня, коли будуть відкориговані котирування і збільшені обсяги поставок. А поки автогаз продовжить рости в ціні.