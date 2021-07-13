У Борисполі сталася масштабна ДТП: є загиблий

У Борисполі Київської області у вівторок, 13 липня, зіткнулися три вантажні автомобілі. Попередньо, одна людина загинула, повідомляє Обозреватель.

ДТП сталося на Кільцевій дорозі, в напрямку міста Харкова.

"В результаті аварії одного з водіїв затиснуло в кабіні - рятувальникам довелося вирізати його за допомогою інструменту. Причини і обставини події встановлять слідчі", - розповів співрозмовник.

Він уточнив, що вирішується питання про кваліфікацію події за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.