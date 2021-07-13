Укргідрометцентр попереджає про грози та шквали в більшості регіонів
На більшій частині території України синоптики попереджають про грози, гради та шквальний вітер.
Так, в південних, центральних і західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий).
"13-14 липня в західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській, 15 липня і в східних та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.