Стали відомі подробиці обвалу готельного комплексу в Китаї

У Китаї стали відомі подробиці обвалу будівлі готельного комплексу "Сицзі Кайюань", пишуть іноземні ЗМІ.

Більшість людей, які під час обвалу знаходилися в будівлі, були гостями готелю. Раніше повідомлялося, що вісім людей загинули в результаті обвалу, дев'ять зникли безвісти.

Для рятувальної операції використовували підйомні крани, сходи, металорізальні верстати та пошукових собак. В цілому двадцять три людини виявилися в пастці. Шестеро врятовані.

Для операції було мобілізовано понад 600 осіб, в тому числі аварійно-рятувальні бригади і 120 автомобілів.