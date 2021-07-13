Стали відомі подробиці обвалу готельного комплексу в Китаї
У Китаї стали відомі подробиці обвалу будівлі готельного комплексу "Сицзі Кайюань", пишуть іноземні ЗМІ.
Більшість людей, які під час обвалу знаходилися в будівлі, були гостями готелю. Раніше повідомлялося, що вісім людей загинули в результаті обвалу, дев'ять зникли безвісти.
Для рятувальної операції використовували підйомні крани, сходи, металорізальні верстати та пошукових собак. В цілому двадцять три людини виявилися в пастці. Шестеро врятовані.
Для операції було мобілізовано понад 600 осіб, в тому числі аварійно-рятувальні бригади і 120 автомобілів.