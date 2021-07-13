Під ВР проходить акція на підтримку прийняття законопроекту про легалізацію канабісу

Під будівлею ВР проходить акція за підтримки нардепа від "Голосу" Ольги Стефанішиної, яка раніше була заступником Уляни Супрун в МОЗ - пацієнти просять прийняття законопроекту про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За словами Стефанішиної, законопроект планують приймати після 16:00. Необхідно 226 голосів депутатів.

Серед пацієнтів також є 4-річна дівчинка Софія, яка бореться зі складною формою епілепсії. Документ відомий також як "Закон для Софійки", якій необхідні препарати на основі медичного канабісу.

За інформацією ЗМІ, такі ліки чекають більш ніж 2,5 млн українців, серед них є ті, хто страждають від захворювань на рак, глаукому або розсіяний склероз.