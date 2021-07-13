Турбота про суглоби: 8 помилок, які необхідно виключити

Пошкодження і запалення суглобів можуть істотно вплинути на рухливість та якість життя з віком. Щоб в майбутньому не мучитися з хворими ногами, руками, спиною і іншими частинами тіла, потрібно виключити те, що дратує суглоби, повідомляє Профиль.

До цього ставляться певні звички в харчуванні, неправильне виконання фізичних вправ, недолік елементів і інше.

8 помилок, які чинять негативний вплив на суглоби:

занадто багато кофеїну. Цей продукт обмежує ріст хрящів і кісток, що може збільшити ризик розвитку остеоартриту. При цьому близько 2 чашок кави в день або менше, навпаки, підтримує здоров'я суглобів;

часте носіння високих підборів. Це збільшує навантаження на колінний суглоб, що іноді призводить до його дегенеративних змін, зазначає доктор медичних наук Алексіс Морган Кослик;

недолік води. Вода потрібна для створення синовіальної рідини в суглобі, яка допомагає їх змащувати і збільшує зростання нових клітин в хрящах. Якщо менше пити, можливо запалення суглобів;

пропуск розминки. Коли людина робить розминку перед тренуванням, він ефективно готує свої м'язи і суглоби до того, що буде далі. Це також допомагає нервовій системі регулювати, який діапазон руху безпечний для кожного окремого суглоба, зазначає Американська рада з фізичним

мало фруктів / овочів і багато оброблених продуктів в раціоні. Овочі і фрукти багаті протизапальними речовинами, які сприятливо діє на весь організм. Вишня, наприклад, зменшує симптоми подагри і артриту, темно-зелені листові овочі знижують запалення. А оброблене м'ясо, солодкі напої, рафіновані вуглеводи і жирна їжа негативно позначаються на суглобах;

недолік кальцію і вітаміну C. Достатня кількість кальцію важливо для зменшення ризику остеопорозу, зазначає Arthritis Foundation. Ця речовина міститься в молочних продуктах, листової зелені і горіхах. Вітамін С, своєю чергою, необхідний для вироблення колагену, який допомагає нарощувати хрящі в суглобах, а також зменшувати запалення. Вітамін міститься в ягодах, цитрусових, а також в червоному перці;

надлишок високоефективних вправ. Згідно з дослідженням, високоінтенсивні навантаження, такі як, наприклад, у бігунів, підвищують ризик розвитку остеоартриту стегна і коліна. Те ж саме відноситься і до тих, хто мало займається силовими тренуваннями. Доктор Кослик рекомендує чергувати вправи по інтенсивності та додати в список активності з невеликим навантаженням: їзда на велосипеді, танці, плавання і т.д;

довге сидіння або стояння. Неправильна постава в положенні сидячи може збільшити навантаження на шийний, грудний та поперековий відділи хребта. Більш сидячий спосіб життя пов'язаний також з підвищеним ризиком стегнового або колінного остеоартриту. Довге стояння призводить до скутості суглобів хребта, стегон, колін і стоп, що знижує рухливість і з часом викликає ушкодження сухожиль і зв'язок .

Артрити - це цілий ряд захворювань суглобів. Придбати їх можна не тільки в літньому віці, але і в молодості. Тому важливо не упустити момент, коли хвороба починається.