Ілон Маск висловив своє невдоволення роботою в Tesla

Ілон Маск висловив своє невдоволення роботою в Tesla
Фото: Ілон Маск.Facebook

Глава Tesla Ілон Маск заявив, що робота СЕО його не задовольняє і він волів би займатися дизайном та розробкою, а не керувати корпорацією, повідомляє УНИАН.

Про це Маск заявив на судовому засіданні щодо покупки Tesla компанії SolarCity за $2,6 млрд.

"Я скоріше ненавиджу це, і волів би витрачати свій час на дизайн та розробку", - сказав Ілон Маск.

Позов проти Маска

Ряд акціонерів Tesla подали позов проти нього. Маска звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.

Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.

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