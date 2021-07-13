Ілон Маск висловив своє невдоволення роботою в Tesla
Глава Tesla Ілон Маск заявив, що робота СЕО його не задовольняє і він волів би займатися дизайном та розробкою, а не керувати корпорацією, повідомляє УНИАН.
Про це Маск заявив на судовому засіданні щодо покупки Tesla компанії SolarCity за $2,6 млрд.
"Я скоріше ненавиджу це, і волів би витрачати свій час на дизайн та розробку", - сказав Ілон Маск.
Позов проти Маска
Ряд акціонерів Tesla подали позов проти нього. Маска звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.
Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.