Талібан закликав Туреччину не залишати свій військовий контингент
Талібан застеріг Туреччину від спроб залишити свій військовий контингент в Афганістані, звідки вже на 90% вийшли війська США, повідомляє Ліга.net.
Радикальні ісламісти заявили, що атакують турок, якщо ті залишаться в Кабулі, так як
"рішення турецького керівництва необачно, порушує наш суверенітет і територіальну цілісність, і суперечить нашим національним інтересам".
Така загроза прозвучала після того, як ще 14 червня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність зберегти обмежений контингент в кабульському аеропорту ім. Хаміда Карзая, якщо США забезпечать фінансову і політичну підтримку. Нинішня влада країни позитивно це сприйняли. Турки задіяні там з 2013 року.
У Держдепі США
"вітали конструктивну роль Туреччини" в процесі виведення військ НАТО і
"збереженні безпеки" в країні.
Таліби запевнили, що розглядають перебування військ будь-якої країни в Афганістані
"під яким би то не було приводом як окупацію". Вони обіцяють
"боротися з загарбниками на підставі виданої 1422 року фетви півтори тисячі видатних вчених - фетви, по якій останні 20 років ми вели джихад".
Таліби закликали Ердогана
"скасувати своє рішення, оскільки воно завдає шкоди обом країнам", а якщо Анкара не прислухається, то, кажуть, відповідальність за подальше буде
"на тих, хто втручається в чужі справи і приймає подібні необачні рішення".