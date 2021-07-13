Талібан закликав Туреччину не залишати свій військовий контингент

Талібан застеріг Туреччину від спроб залишити свій військовий контингент в Афганістані, звідки вже на 90% вийшли війська США, повідомляє Ліга.net.

Радикальні ісламісти заявили, що атакують турок, якщо ті залишаться в Кабулі, так як "рішення турецького керівництва необачно, порушує наш суверенітет і територіальну цілісність, і суперечить нашим національним інтересам".

Така загроза прозвучала після того, як ще 14 червня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність зберегти обмежений контингент в кабульському аеропорту ім. Хаміда Карзая, якщо США забезпечать фінансову і політичну підтримку. Нинішня влада країни позитивно це сприйняли. Турки задіяні там з 2013 року.

У Держдепі США "вітали конструктивну роль Туреччини" в процесі виведення військ НАТО і "збереженні безпеки" в країні.

Таліби запевнили, що розглядають перебування військ будь-якої країни в Афганістані "під яким би то не було приводом як окупацію". Вони обіцяють "боротися з загарбниками на підставі виданої 1422 року фетви півтори тисячі видатних вчених - фетви, по якій останні 20 років ми вели джихад".