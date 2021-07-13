Маск придумав жартівливе застосування Dogecoin в Tesla
Глава Tesla Ілон Маск у черговий раз згадав мем-криптовалюту Dogecoin, відповідаючи на коментар користувача про можливості електромобілів, повідомляє ForkLog.
Передплатник повідомив, що автопілот Tesla здатний ідентифікувати собак.
У коментарі Маск припустив, що електромобілі будуть відображати логотип Dogecoin, якщо помітять собаку породи Сіба-іну.
Твіт особливо не вплинув на ціну альткоїна. В моменті курс DOGE виріс на 2% і майже відразу повернувся до колишніх значень.