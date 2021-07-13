Маск придумав жартівливе застосування Dogecoin в Tesla

Маск придумав жартівливе застосування Dogecoin в Tesla

Глава Tesla Ілон Маск у черговий раз згадав мем-криптовалюту Dogecoin, відповідаючи на коментар користувача про можливості електромобілів, повідомляє ForkLog.

Передплатник повідомив, що автопілот Tesla здатний ідентифікувати собак.

У коментарі Маск припустив, що електромобілі будуть відображати логотип Dogecoin, якщо помітять собаку породи Сіба-іну.

Твіт особливо не вплинув на ціну альткоїна. В моменті курс DOGE виріс на 2% і майже відразу повернувся до колишніх значень.

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