Маск придумав жартівливе застосування Dogecoin в Tesla

Глава Tesla Ілон Маск у черговий раз згадав мем-криптовалюту Dogecoin, відповідаючи на коментар користувача про можливості електромобілів, повідомляє ForkLog.

Maybe if it sees a Shiba Inu, the car renders a Dogecoin … — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021

Передплатник повідомив, що автопілот Tesla здатний ідентифікувати собак.

У коментарі Маск припустив, що електромобілі будуть відображати логотип Dogecoin, якщо помітять собаку породи Сіба-іну.

Твіт особливо не вплинув на ціну альткоїна. В моменті курс DOGE виріс на 2% і майже відразу повернувся до колишніх значень.