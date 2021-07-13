Під Одесою вертоліт під час посадки здув намети відпочивальників

Під Одесою під час посадки вертольота Eurocopter EC155 на пляжі у курортному селищі Грибівка здуло намети туристів.

На оприлюднених кадрах видно, що вертоліт заходив на посадку прямо над кемпінгом з людьми, внаслідок чого намети і майно, яке в них знаходилося, розлетілися в різні боки.

"У наших сусідів — намети зрівняв із землею і хлопчика вдарили кріплення. Зламало повністю намет, і тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить у наш бік, пробиває намет і летить у мого сина і мене… Слава Богу нікого не зачепило" , — розповіла туристка.

За її словами, пілот вертольота за завдані збитки навіть не вибачився, однак к подальшому заходив на посадку вже з іншого боку.