Названо можливих кандидатів на посаду Авакова
Через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва вони є нардепами від"Слуги народу", повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомило інформоване джерело.
За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.
Автор: Сергій Щербина