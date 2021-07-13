Названо можливих кандидатів на посаду Авакова

Через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва вони є нардепами від"Слуги народу", повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Автор: Сергій Щербина