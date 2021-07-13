На трасі національного значення почав плавитися бітум
Сьогодні, 13 липня, в Чернівецькій області через сильну спеку почав плавитися бітум на трасі національного значення Н-10, повідомляє Страна.ua.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області на своїй сторінці в Facebook.
"На одній з головних транспортних артерій області - трасі Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - КПП" Мамалига" почав плавитися бітум. Це сталося на ділянці, в межах смт. Лужани Мамаевском ОТГ. Робочі ДП "Чернівецький облавтодор" підсипають цей відрізок дороги піском і дрібним щебенем, щоб забезпечити проїзд", - заявили в прес-центрі.
Зокрема, шматки розплавленого бітуму прилипають до коліс і розлітаються з-під них, що веде до незручності учасників дорожнього руху. Крім того, зменшується контакт шин з дорожнім покриттям, що може привести до аварійно-небезпечних ситуацій.
Причиною назвали високу температуру повітря, яка сьогодні була +30 градусів і більше. Асфальтобетон при такій спеці прогрівається до +70 градусів.
"До речі, ділянка дороги, на якому почав плавився бітум, ремонтували у 2015 році. Гарантійний термін вже закінчився", - додали в прес-службі.