США закликали акуратніше співпрацювати з Китаєм

Економічні відносини України з Китаєм мають бути взаємовигідними. У той же час Київ не має втрачати пильності, оскільки в Пекіні прагнуть взяти під контроль ключові підприємства різних країн, а також крадуть інтелектуальну власність, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

"США мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України Китай зараз є найбільшим експортним ринком, і це нормально. І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. І мати експорт українських сільськогосподарських та інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, це нормальна торгівля" , — сказав він.

При цьому він зазначив, що Китай може становити загрозу. Кент розповів, що багато американських бізнесменів скаржаться, що їх китайські партнери намагаються взяти під контроль ключові підприємства в різних країнах, а також помічені в крадіжках інтелектуальної власності. В даному контексті він нагадав ситуацію з компанією "Мотор Січ".