Футболісти збірної України похвалилися фото з Бастою
Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися разом із відомим російським репером Василем Вакуленком, котрий виступає під псевдонімом Баста. Спільне фото гравці виклали в своїх Instagram, повідомляє Обозреватель.
На знімку гравці, які відпочивають у Туреччині, щасливо позують із російською знаменитістю.
Нагадаємо, що Баста в жовтні 2019 року став власником російського футбольного клубу СКА (Спортивний клуб армії).
Вже у вересні 2020 року Мінкульт виключив Вакуленка зі списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну. Тоді наголошувалося, що це сталося за поданням Служби безпеки України.
Нагадаємо, 25 червня російський артист Баста виступив у Києві, хоча раніше давав концерти в окупованому Криму. Захід відвідала велика кількість людей, але й спричинив скандал. Так, до концертного майданчика перед виступом із протестом прийшли активісти. Вони наполягали на тому, що Баста підтримав окупацію, якщо давав концерт на півострові.