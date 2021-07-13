Футболісти збірної України похвалилися фото з Бастою

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися разом із відомим російським репером Василем Вакуленком, котрий виступає під псевдонімом Баста. Спільне фото гравці виклали в своїх Instagram, повідомляє Обозреватель.

На знімку гравці, які відпочивають у Туреччині, щасливо позують із російською знаменитістю.

Яремчук (зліва) і Миколенко із Бастою. Джерело: Instagram Віталія Миколенка

Яремчук із сім'єю в Кемері

Нагадаємо, що Баста в жовтні 2019 року став власником російського футбольного клубу СКА (Спортивний клуб армії).

Вже у вересні 2020 року Мінкульт виключив Вакуленка зі списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну. Тоді наголошувалося, що це сталося за поданням Служби безпеки України.

Баста. Джерело: Instagram Басти

Нагадаємо, 25 червня російський артист Баста виступив у Києві, хоча раніше давав концерти в окупованому Криму. Захід відвідала велика кількість людей, але й спричинив скандал. Так, до концертного майданчика перед виступом із протестом прийшли активісти. Вони наполягали на тому, що Баста підтримав окупацію, якщо давав концерт на півострові.