На Кубі почали блокувати доступ до соцмереж і месенджерів
Уряд Куби на тлі масових протестів початок блокувати доступ до соціальних мереж і месенджерів. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.
Жителі Куби зіткнулися з проблемами доступу до Facebook, Instagram, Telegram і WhatsApp. За даними компанії NetBlocks, яка займається інтернет-моніторингом, перебої почали фіксувати 12 липня.
Уряд Куби стверджує, що збої в роботі соцмереж і месенджерів в першу чергу пов'язані з перебоями в роботі електрики та мобільного мережі.
Однак в компанії NetBlocks стверджують, що саме місцева влада стоїть за перебоями в роботі соціальних мереж. Оскільки сервери соцмереж і месенджерів не працюють на державній мережі ETECSA, включаючи Cubacel, стільникову мережу, керовану єдиною телекомунікаційною компанією Куби.