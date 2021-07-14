На Кубі почали блокувати доступ до соцмереж і месенджерів

Уряд Куби на тлі масових протестів початок блокувати доступ до соціальних мереж і месенджерів. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Жителі Куби зіткнулися з проблемами доступу до Facebook, Instagram, Telegram і WhatsApp. За даними компанії NetBlocks, яка займається інтернет-моніторингом, перебої почали фіксувати 12 липня.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing ???? #CubaSOS



???? https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse - NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

Уряд Куби стверджує, що збої в роботі соцмереж і месенджерів в першу чергу пов'язані з перебоями в роботі електрики та мобільного мережі.

Однак в компанії NetBlocks стверджують, що саме місцева влада стоїть за перебоями в роботі соціальних мереж. Оскільки сервери соцмереж і месенджерів не працюють на державній мережі ETECSA, включаючи Cubacel, стільникову мережу, керовану єдиною телекомунікаційною компанією Куби.