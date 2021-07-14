Митники попередили контрабанди та порушень на 1,5 млрд грн

У січні-червні поточного року співробітники Державної митної служби виявили близько 7 тис. порушень майже на 1,5 млрд грн. Зазначена сума перевищує показник за перше півріччя 2020-го на 21 відсоток, повідомляє UBR.

За підсумками розгляду справ суди вирішили накласти стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на рівні майже 750 млн грн, що майже в два рази більше в порівнянні з сумою в минулому році.

Митники розглянули 1765 справ, оштрафувавши порушників на 96 млн грн.

У Держмитслужбі виділили найрезонансніші випадки спроб порушення митних правил та контрабанди за перші шість місяців цього року: