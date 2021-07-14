Митники попередили контрабанди та порушень на 1,5 млрд грн
У січні-червні поточного року співробітники Державної митної служби виявили близько 7 тис. порушень майже на 1,5 млрд грн. Зазначена сума перевищує показник за перше півріччя 2020-го на 21 відсоток, повідомляє UBR.
За підсумками розгляду справ суди вирішили накласти стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на рівні майже 750 млн грн, що майже в два рази більше в порівнянні з сумою в минулому році.
Митники розглянули 1765 справ, оштрафувавши порушників на 96 млн грн.
У Держмитслужбі виділили найрезонансніші випадки спроб порушення митних правил та контрабанди за перші шість місяців цього року:
- незаконне переправлення 1 т героїну в Євросоюз - операція Одеської та Галицької митниць;
- ввезення 13 т сигарет з ОАЕ через порт "Чорноморськ", Одеська митниця;
- ввезення 7,5 т тютюну для кальяну - Чорноморський рибний порт, Одеська митниця;
- ввезення брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги вартістю більш ніж 25 млн грн - пост Ягодин, Волинська митниця;
- вивезення скіфського золота - операція СБУ і Держмитслужби.