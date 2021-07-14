Українська тенісистка знялася з Олімпіади в Токіо

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з Олімпійських ігор в Токіо. Вона не візьме участь у змаганнях через травму, повідомляє РБК-Украина.

Про це iнформує Федерація тенісу України﻿.

"Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена - травма плеча" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Костюк мала виступати не тільки в одиночному розряді, але і в парному разом з Еліною Світоліною. ITF переглянула заявку і затвердила новий український дует - Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Костюк входила до складу української збірної на Олімпійських іграх разом зі Світоліною, Ястремською, Людмилою та Надією Кіченок.