Спростовано головний міф про острів Пасхи
Популяція на Рапа-Нуї була стійка до змін клімату і навколишнього середовища. Її крах не пов'язаний з демографічним колапсом, повідомляє Корреспондент.
Вчені з Бінгемтонського університету штату Нью-Йорк разом з британськими колегами з Кембриджу дійшли висновку, що на острові Пасхи (Рапа-Нуї) не було демографічного колапсу, який, як вважалося раніше, привів до занепаду цивілізації. Стаття про це була опублікована в журналі Nature Communications, пише ScienceDaily.
Зазначається, що гіпотеза про демографічний колапс досі вважалася головною версією зникнення острівної цивілізації. Вона передбачає, що населення століттями вирубувало дерева, щоб очистити територію для сільського господарства і споруджувати гігантські статуї.
Також приблизно в 1500 році відбулася різка зміна клімату - він став посушливим. Все це призвело до того, що коли перші європейці висадилися на острові в 1722 році, там проживало не більше трьох тисяч осіб.
Щоб з'ясувати, чи була демографічна криза насправді, дослідники відновили рівні населення Рапа-Нуї на різних етапах його історії.
За допомогою радіовуглецевих і палеоекологічних даних вони змогли визначити, що на острові спостерігалося стійке зростання населення з моменту його первісного заселення до контакту з європейцями. Після цього популяція була стабільна або незначно скорочувалася.
Що стосується вирубки лісів, то вона була тривалою і поступовою, а не хижацькою, і не привела до катастрофічної ерозії, як припускають прихильники гіпотези колапсу.
Наголошується, що до контакту з європейцями на острові ніколи не проживало більше декількох тисяч осіб, і їхня кількість швидше збільшувалася, ніж скорочувалася.
Автори вважають, що саме стійкість господарювання допомогла остров'янам пережити кліматичні зміни і зберегти стабільну чисельність.