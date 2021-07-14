Спростовано головний міф про острів Пасхи

Популяція на Рапа-Нуї була стійка до змін клімату і навколишнього середовища. Її крах не пов'язаний з демографічним колапсом, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Бінгемтонського університету штату Нью-Йорк разом з британськими колегами з Кембриджу дійшли висновку, що на острові Пасхи (Рапа-Нуї) не було демографічного колапсу, який, як вважалося раніше, привів до занепаду цивілізації. Стаття про це була опублікована в журналі Nature Communications, пише ScienceDaily﻿.

Зазначається, що гіпотеза про демографічний колапс досі вважалася головною версією зникнення острівної цивілізації. Вона передбачає, що населення століттями вирубувало дерева, щоб очистити територію для сільського господарства і споруджувати гігантські статуї.

Також приблизно в 1500 році відбулася різка зміна клімату - він став посушливим. Все це призвело до того, що коли перші європейці висадилися на острові в 1722 році, там проживало не більше трьох тисяч осіб.

Щоб з'ясувати, чи була демографічна криза насправді, дослідники відновили рівні населення Рапа-Нуї на різних етапах його історії.

За допомогою радіовуглецевих і палеоекологічних даних вони змогли визначити, що на острові спостерігалося стійке зростання населення з моменту його первісного заселення до контакту з європейцями. Після цього популяція була стабільна або незначно скорочувалася.

Що стосується вирубки лісів, то вона була тривалою і поступовою, а не хижацькою, і не привела до катастрофічної ерозії, як припускають прихильники гіпотези колапсу.

Наголошується, що до контакту з європейцями на острові ніколи не проживало більше декількох тисяч осіб, і їхня кількість швидше збільшувалася, ніж скорочувалася.

Автори вважають, що саме стійкість господарювання допомогла остров'янам пережити кліматичні зміни і зберегти стабільну чисельність.